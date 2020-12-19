Витренко намерен побороться за место в Кабмине

Бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером — министром энергетики Украины, готов побороться за место в правительстве, сообщил он в интервью youtube-каналу Сергея Лещенко в субботу.

«Первой эмоцией (после неудачного голосования — Ред.) было облегчение, но потом я понял, что это, скорее всего, так легко не закончится. Имеется ввиду, что и президент настроен стратегически и по-бойцовски, и потом уже и я начал думать, что не нужно сдаваться, особенно учитывая, что каких-то аргументов серьезных, почему я являюсь неподходящей кандидатурой, я не услышал в зале от депутатов», — рассказал Витренко.

По его словам, президент Владимир Зеленский и фракция партии «Слуга народа» говорят, что будут предлагать его кандидатуру в Верховной Раде повторно.

Экс-исполнительный директор «Нафтогаза» считает, что высказанные против него аргументы в Раде не являются серьезными, могут быть связаны с незнанием некоторых деталей или ангажированными. По его мнению, тот факт, что он сын лидера Прогрессивной соцпартии Натальи Витренко, это комплимент, так как значит, что он принадлежит к политической династии.

Говоря о выплате крупной премии за победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом», Витренко еще раз подчеркнул, что все эти деньги пошли в бюджет на покупку ОВГЗ, и он не может их продать досрочно.

Кандидат на пост в правительстве заявил, что не встречался ни с какими олигархами и не собирается встречаться, хотя понимает, что против него выступали депутаты, которые, как говорят, ориентируются на Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа.

В то же время Витренко сообщил, что хотел бы встретиться с депутатами из фракций «Голос» и «Европейская солидарность». «Немного грустно, что воздержались „Голос“ и „ЕС“. Я не говорил с ними (перед голосованием — Ред.), и, возможно, это проблема. С ними надо поговорить. Там много друзей, которые нормально ко мне относятся. Собираюсь с ними поговорить и лучше понять политические проблемы», — сказал экс-директор «Нафтогаза».