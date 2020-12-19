В МИД рассказали, какие страны помогли Украине в борьбе с коронавирусом

28 государств, а также государства-анклавы Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден в той или иной форме оказывали Украине помощь в противодействии распространению коронавирусной болезни в течение 2020 года.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Радио Свобода.

«МИД с привлечением иностранных дипломатических учреждений Украины ведет поиск иностранных партнеров для получения гуманитарной и консультативной помощи, а также организации закупок средств первичной защиты, медицинского оборудования и медикаментов», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, крупнейшим донором Украины по объемам денежной помощи являются Соединенные Штаты — сначала они выделили 17,3 миллиона долларов экстренной медицинской помощи Украине. В октябре эту сумму увеличили до 19 млн.

13,8 млн из этой суммы по программе «Международная экстренная помощь» Агентства по международному развитию USAID предназначены для улучшения возможностей местных медицинских учреждений. Еще 5,2 млн — это гуманитарная помощь Государственного департамента «для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии».

Некоторые проекты по оказанию помощи до сих пор в процессе разработки, отметили в МИД. Например, эстонский концерн BLRT Grоup присоединился к созданию Центра медицинской помощи в Днепре и закупкам аппаратов искусственной вентиляции легких для него.

Как сообщает министерство, украинская частная компания «Ильяшев и партнеры», которая имеет выход на рынок Эстонии, сотрудничает с неправительственной организацией «Общество Красного Креста и Красного Полумесяца» по «ряду проектов гуманитарной помощи Украине в связи с пандемией COVID-19». Эта помощь предусматривает обеспечение защитными масками, костюмами и средствами гигиены.

Также отмечается, что дважды в течение года президент Владимир Зеленский контактировал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху относительно предоставления Украине гуманитарной помощи. В июле по этому же вопросу общались министры здравоохранения двух стран Яаков Лицман и Максим Степанов, которые договорились, что Украина сможет получить израильскую вакцину, когда Тель-Авив завершит испытания.

Индия весной предоставила Украине препарат гидроксихлорохин, который одно время считался одним из вероятных лекарств от коронавирусной болезни. Кроме того, уточняют в МИД, в грузе индийской гуманитарной помощи была партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии для украинских военнослужащих, выполняющих миротворческую миссию в Демократической республике Конго.

Канада планирует, кроме уже выделенных средств, предоставить 700 тысяч долларов в гуманитарный фонд для Украины, выделить 290 тысяч долларов для местных громад, а также средства защиты и оборудования Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерству обороны, судебной системе и муниципальным органам.

Китай сейчас рассматривает предоставление властями провинции Гуандун товаров первой необходимости Киевской области. Также МИД сообщает об «обеспечении коммуникации» с офисом основателя Alibaba Group Джека Ма о передаче Украине 50 тысяч тест-наборов для диагностики коронавируса.

Правительство Германии, кроме предоставленной помощи, работает над направлением 150 млн евро кредита на борьбу с эпидемией и передачей украинскому Минздраву 18 аппаратов ИВЛ на сумму свыше 500 тыс. евро.

МИД также сообщает о помощи частных компаний Турции. В частности, Анкара организовала помощь от мобильного оператора Lifecell: два аппарата ИВЛ и бесплатные мобильные услуги для врачей, льготная мобильная связь для граждан Украины. Холдинговая турецкая компания «Онур Груп» предоставила 10 млн грн больницам Львова и области: три мобильные рентген-системы стоимостью почти в 7 млн грн и другое медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты. Guris Holding предоставила помощь в размере 1,1 млн грн Одесской области. Limak Holding предоставила средства индивидуальной защиты, респираторы FFP2 и одну реанимацию в больнице Киева. Турецко-украинская ассоциация бизнесменов TUID предоставила стиральные машины турецкой марки BEKO инфекционным больницам во Львовской и Херсонской областях.

Швейцария заявила о готовности предоставить гуманитарную помощь 11 больницам на востоке Украины на сумму свыше 1,5 млн франков (47,3 млн грн). Как заявляет МИД, Швейцарское бюро сотрудничества в Киеве планирует предоставить для борьбы с коронавирусом 200 000 франков (6,3 млн грн).

Япония, в свою очередь, включила Украину в перечень государств, которые могут получить бесплатную партию экспериментального препарата для лечения COVID-19 Favipiravir, известного в этой стране как Avigan, в количестве 12,2 тысячи таблеток, которых может хватить на более сотни пациентов. Это станет возможно после совместных клинических тестирований лекарств.

Кроме того, японская компания Medical&Biological Laboratories заявила о готовности передать 1000 пробных ПЦР-тестов для диагностики коронавируса Fluorosearch Novel.

Как сообщал Капитал, в Украине по состоянию на 19 декабря лабораторно подтверждено 956 123 случая COVID-19, из них за сутки — 11 742.