Кабмин обнародовал сегодняшние решения по «Нафтогазу»

Кабинет министров Украины обнародовал принятые в среду решения о кадровых перестановках в НАК «Нафтогаз Украины» в рамках общего собрания акционеров компании.
Согласно распоряжению № 370-р от 28 апреля 2021 года, сначала был утвержден отчет «Нафтогаза» за 2020 год, потом принято решение о не начислении дивидендов из-за полученных убытков с признанием неудовлетворительной работы наблюдательного совета и правления компании.
Следующим пунктом КМУ досрочно прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета НАК, как независимых, так и представителей от государства, и решил объявить конкурсный отбор на независимых членов совета с 5 мая 2021 года.
Далее было принято решение избрать членами НС действующий до этого состав, с оговоркой, что этот пункт вступает в силу с 30 апреля 2021 года.
Согласно распоряжению, далее КМУ досрочно прекратил полномочия главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, и избрал и назначил главой компании Юрия Витренко с 29 апреля.
Подписание контракта с Витренко и договоров с членами набсовета поручено министру экономики, торговли с/х Игорю Петрашко.
Ранее КМУ обнародовал распоряжения от 28 апреля об увольнении Витренко с должности первого заместителя министра энергетики и признании недействительным решения о возложении на него обязанностей министра.
Пресс-служба «Нафтогаза» в ответ на решение КМУ заявила, что увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями.
В компании отмечают, что способ, в который была принята серия решений относительно органов управления «Нафтогаза», демонстрирует возвращение к практике «ручного» управления государственными предприятиями.
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