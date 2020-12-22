Войти
Шмыгаль обсудил закупку вакцины от COVID-19 с послами G7 и ЕС
дружба народов
Шмыгаль обсудил закупку вакцины от COVID-19 с послами G7 и ЕС
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»
позиция
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

vox pupoli
RSS

Медведчук, Бойко, Тимошенко – политики с наилучшим балансом позитива и негатива, – опрос, профинансированный посольством Нидерландов

535
Медведчук, Бойко, Тимошенко – политики с наилучшим балансом позитива и негатива, – опрос, профинансированный посольством Нидерландов

Украинцы назвали Владимира Зеленского одновременно и политиком, и неудачником года.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива, проведенного с 5 по 13 ноября 2020 года.

Украинцы чаще всего называют Владимира Зеленского политиком года – такое мнение высказали 14,5% опрошенных. В то же время, Зеленский лидирует и в номинации «Неудачник года» с результатом 28,0%.

«Можно сказать, что в 2020-м году Украина осталась без Политика года. Относительное большинство в этой номинации украинцы отдали действующему Президенту В. Зеленскому, но даже его назвали политиком года только 15%», – говорится в пресс-релизе КМИС и фонда «Демократические инициативы».

Как отмечают КМИС и «Демократические инициативы», Порошенко, занявший второе место, также получил вторую позицию в рейтинге «Неудачник года».

«Еще более уверенно оба политика возглавляют народный рейтинг «Неудачник года» – действующего Президента считают неудачником года 28%, П. Порошенко – 14%... Напомним, в прошлом году В. Зеленского политиком года считали 46% украинцев», – напоминают КМИС и «Демократические инициативы».

В то же время, по такому показателю как баланс позитивных и негативных оценок лидирует председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

По данным опроса КМИС и фонда «Демократические инициативы», Виктор Медведчук продемонстрировал наилучший показатель – «плюс» 4,4%. 6,9% опрошенных назвали Медведчука политиком года, только около 2% оценили его деятельность негативно.

Следом за Медведчуком идут такие политики как сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (5,4% против 1,3%) и глава ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (5,4% против 2,3%).

Общенациональный опрос проведен фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донбасса. Опрос проводился методом личного интервью face-to-face, было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Финансирование опроса проводилось в рамках проекта MATRA Посольства Королевства Нидерландов.

Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Виктор Медведчук, опрос, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 декабря 2020
Понедельник, 21 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Не упустить шанс. Почему нужно поменять политику НБУ

Продолжение пассивной монетарной и фискальной политики НБУ в условиях карантина и экономического кризиса приведет к сокращению сбережений. Развитие экономических процессов за счет «проедания» национальных сбережений (которые и до этого были небольшими) - это деструктивный путь, который будет консервировать бедность на долгие годы вперед, не позволяя надеяться на технологическую модернизацию и экономическое возрождение.
Игорь Смолов
Игорь Смолов
экономический обозреватель

Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий

Как смотреть на рейтинги топ-100 самых влиятельных людей Украины? В топ-5 рейтингов «Вестей», «НВ» и «Корреспондента» бессменными остаются три фамилии - Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016