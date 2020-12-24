Alibaba подешевела на $80 млрд из-за антимонопольного расследования

Акции Alibaba обвалились на 11% на новостях о том, что Китай начал антимонопольное расследование в отношении интернет-гиганта. В начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже цена бумаг упала до $227,1. На закрытии торгов в среду, 23 декабря, бумаги Alibaba стоили $256,18. Капитализация компании сократилась с $694,65 млрд по итогам торгов среды до $614,5 млрд по состоянию на 16:34 по Киеву.
О начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba Group в четверг, 24 декабря, заявило Государственное управление рыночного регулирования (SAMR). Основанием для начала расследования стали сообщения о том, что компания оказывает давление на продавцов, использующих платформы Alibaba. В частности, Alibaba заставляет партнеров подписывать эксклюзивные договоры о сотрудничестве, которые не позволяют продавцам предлагать товары конкурирующим площадкам.
Народный банк Китая объявил, что финансовые регуляторы страны в ближайшие дни встретятся с представителями «дочки» Alibaba — финтех-компании Ant Group. Встреча «простимулирует Ant Group к осуществлению финансового надзора, честной конкуренции и защите законных прав и интересов потребителей», — говорится в заявлении Народного банка Китая.
Антимонопольное расследование последовало за внезапной приостановкой в прошлом месяце запланированного первичного размещения акций финтеха Ant на $34,4 млрд. Оно должно было стать крупнейшим в мире, но было заблокировано всего за два дня до начала торгов акциями на биржах в Шанхае и Гонконге. Причиной срыва IPO стало возможное несоответствие компании требованиям листинга и раскрытия информации.
Решение заблокировать крупнейшее в истории IPO было принято через несколько дней после того, как глава Alibaba Group Джек Ма раскритиковал международные правила работы финансовых регуляторов — как китайских, так и международных.
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