В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб

В ночь на понедельник, 28 декабря, в Кривом Роге под завалами обрушившегося неэксплуатируемого здания погиб один человек, еще один доставлен в больницу.

«Ночью 28 декабря в заброшенном доме, расположенном в Металлургическом районе Кривого Рога, произошло обрушение... Около 03.00 спасатели достали труп криворожанина из-под завалов», — сообщает местное издание 1kr.ua в понедельник утром.

По информации 1kr.ua, обрушение произошло в здании на улице Ферганская. Между первым этажом дома и подвалом рухнул пол. Под завалами находятся несколько человек. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

Позже ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области на сайте подтвердило информацию об обвале здания и погибшем.

«28-го декабря в 00:26 в Службу спасения „101“ поступило сообщение об обрушении здания на улице Ферганская Металлургического района города Кривой Рог... По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что по неизвестным причинам произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемом бесхозной здания», — сказано в сообщении.

Так, в результате разрушения под завалом оказались два человека (лица без определенного места жительства).

Спасатели достали из-под завалов мужчину в сознании, он госпитализирован в травматологическое отделение Криворожской городской больницы № 1, состояние средней тяжести. Также под завалами обнаружен мужчина без признаков жизни (тело направлено на СМЭ).

Причина обвала здания устанавливается.

К месту происшествия были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.