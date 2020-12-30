Украина договорилась о получении 1,8 млн доз китайской вакцины

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку в максимально короткий срок 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Об этом сообщил в среду Офис президента Украины.

«Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

«Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными... Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО „Лекхим“, которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу», — говорится в сообщении.