Если не воспользоваться договоренностями Медведчука по российской вакцине, то нас изолируют от цивилизованного мира, – Колтунович

В мире постепенно начинается массовая вакцинация от коронавируса. В то же время украинская власть так и не может нормально объяснить, когда этот процесс начнется в нашей стране. И это при том, что уже сейчас есть возможность наладить производство российской вакцины «Спутник V» на территории Украины и в кратчайшие сроки начать вакцинировать людей.
Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович.
По его словам, все страны мира, которые считают себя цивилизованными, ищут любые возможные пути для обеспечения своих граждан вакцинами от коронавируса.
«Мы видим, как сейчас вакцинируются страны Европейского Союза. Мы видим решения правительства Соединенных Штатов, которые сказали, что пока не будет вакцинировано все население США, ни одна вакцина не пойдет на экспорт. Мы видим, как Беларусь, Турция, ряд других стран, даже Венгрия, берут российскую вакцину. И на этом фоне украинцы не понимают, когда они будут провакцинированы. Я уже не говорю о том, что руководитель нашей партии Виктор Медведчук договорился, что если не импортировать, то совершить трансфер технологии, чтобы в Харькове производили вакцину», — сказал Александр Колтунович.
По словам народного депутата, отказ от производства «Спутник V» может привести к тому, что непривитые от коронавируса украинцы станут изгоями в цивилизованном мире.
«Мы придем к тому, что нас просто изолируют от всего цивилизованного мира, который будет вакцинирован. Будет прослойка стран, которым скажут, что пока вы не вакцинируетесь, вы не сможете приезжать в нашу страну», — добавил Александр Колтунович.
Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что у украинской власти нет никаких контрактов о поставках вакцин в рамках программы COVAX.
«По поводу так называемой программы COVAX, с которой Украина якобы ведет переговоры по вопросу бесплатного получения вакцины. Во-первых, COVAX еще не знает, какая вакцина может быть получена. Во-вторых, им самим неизвестно, когда эта вакцина будет получена. А в-третьих, Украиной не заключены никакие официальные контракты на получение вакцины ни с COVAX, ни с другими разработчиками или производителями», — отметил Виктор Медведчук.
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