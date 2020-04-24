На севере Житомирской и Киевской областей продолжают гореть леса в 7 лесничествах

Состоянием на утро пятницы, 24 апреля, спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов пожара в четырех лесничествах Киевской, а также в трех лесничествах Житомирской областей, сообщили в ГСЧС Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства на сайте, по состоянию на 7.00 24 апреля во зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с.Рассоха, с.Кривая Гора и с.Рудьки — с.Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем.

Инженерной техникой создано 863 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 66 человек и 253 единицы техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 32 человека личного состава и 238 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 23 апреля осуществлено 118 сбросов — 236 т воды.

По состоянию на 7.00 24 апреля в Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 686 человек и 99 единиц техники, из них от ГСЧС 81 человек личного состава и 20 единиц техники.

Также сообщается, что 23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с.Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

По состоянию на 7.00 пятницы продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 105 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 50 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе 3 самолета, которыми 23 апреля осуществлено 9 сбросов — 72 т воды.