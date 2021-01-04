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Виктор Медведчук: Бредовое заявление Ляшко в очередной раз заставляет сомневаться в адекватности украинской власти

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Виктор Медведчук: Бредовое заявление Ляшко в очередной раз заставляет сомневаться в адекватности украинской власти

Заявление главного санврача Украины Виктора Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в Минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, — это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба политсилы.

«Хочу просветить господина Ляшко: на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из вакцин — ни Pfizer (третья фаза завершится в 2023 году), ни Moderna (в 2022 году), ни AstraZeneca (в 2023 году). Как и вакцина китайской компании Sinovac Biotech, о заключении контракта на закупку которой отрапортовал Президент Зеленский. Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до Президента Зеленского. Потому что сейчас заявления представителей украинской власти свидетельствуют о том, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством ее в Украине с получением для этого высоких технологий» — отметил он.

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«За 7 лет политики пещерной русофобии власти достаточно поиграли в геополитику, уничтожив и экономику, и медицину, и образование. Сейчас, когда на кону жизни и здоровье украинцев, пора наконец-то думать не об окриках и „хотелках“ Вашингтона, а о национальных интересах. Тем более что Запад живет политикой национального эгоизма, где нет места интересам Украины и Украинского народа», — считает политик.

Виктор Медведчук, вакцина, Виктор Ляшко
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Комментарии (1)
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Гость
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All YouNeed
All YouNeed 8 минут назад

))шо ты куришь харёк, твоей адекватности с трудом хватает говорить, о чей-то...неадекват очередной

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