Виктор Медведчук: Бредовое заявление Ляшко в очередной раз заставляет сомневаться в адекватности украинской власти

Заявление главного санврача Украины Виктора Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в Минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, — это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан.
Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба политсилы.
«Хочу просветить господина Ляшко: на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из вакцин — ни Pfizer (третья фаза завершится в 2023 году), ни Moderna (в 2022 году), ни AstraZeneca (в 2023 году). Как и вакцина китайской компании Sinovac Biotech, о заключении контракта на закупку которой отрапортовал Президент Зеленский. Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до Президента Зеленского. Потому что сейчас заявления представителей украинской власти свидетельствуют о том, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством ее в Украине с получением для этого высоких технологий» — отметил он.
«За 7 лет политики пещерной русофобии власти достаточно поиграли в геополитику, уничтожив и экономику, и медицину, и образование. Сейчас, когда на кону жизни и здоровье украинцев, пора наконец-то думать не об окриках и „хотелках“ Вашингтона, а о национальных интересах. Тем более что Запад живет политикой национального эгоизма, где нет места интересам Украины и Украинского народа», — считает политик.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
))шо ты куришь харёк, твоей адекватности с трудом хватает говорить, о чей-то...неадекват очередной