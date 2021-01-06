Цены на нефть достигли наибольших показателей с февраля 2020 года

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $54 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 26 февраля прошлого года.
По состоянию на раннее утро баррель Brent торгуется на уровне $53,95, подорожав на 0,65%.
Американская нефть WTI находится на уровне $49,91 за баррель с поставкой в феврале. На максимуме цена доходила до $50,26 за баррель. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 25 февраля 2020 года.
Накануне, 5 января, прошли переговоры представителей стран — участниц ОПЕК+, по итогам которых было принято решение о том, что в феврале и марте 2021 года добычу нефти смогут увеличить две страны — Россия (на 65 тыс. баррелей в сутки в течение каждого из двух месяцев) и Казахстан (на 10 тыс. баррелей).
В свою очередь Саудовская Аравия обязалась добровольно сократить добычу в феврале—марте примерно на 1 млн баррелей в сутки, до 8,125 млн, вместо положенных по квоте 9,119 млн.
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