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Буш сравнил США с банановой республикой

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Буш сравнил США с банановой республикой

Экс-президент США Джордж Буш-младший сравнил протест и последующий штурм здания Конгресса сторонниками Дональда Трампа с тем, что происходит в «банановых республиках». Об этом он написал в заявлении, опубликованном на его официальной странице Twitter.

«Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах», — написал Буш.

По словам Буша, штурм Капитолия повредил репутации США в мире. Он заявил, что те, кто участвовал в нем, были обмануты ложными надеждами. «Наша страна важнее, чем текущая политическая обстановка», — сказал Буш.

Ранее сторонники президента Трампа штурмом ворвались в здание американского Конгресса, где проходили слушания об итогах президентских выборов. Парламент должен был формально утвердить победу Трампа. Заседание было перенесено.

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В результате штурма произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Сообщается о четырех погибших. Власти Вашингтона ввели комендантский час.

Джордж Буш, выборы в США
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