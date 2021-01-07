Буш сравнил США с банановой республикой

Экс-президент США Джордж Буш-младший сравнил протест и последующий штурм здания Конгресса сторонниками Дональда Трампа с тем, что происходит в «банановых республиках». Об этом он написал в заявлении, опубликованном на его официальной странице Twitter.
«Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах», — написал Буш.
По словам Буша, штурм Капитолия повредил репутации США в мире. Он заявил, что те, кто участвовал в нем, были обмануты ложными надеждами. «Наша страна важнее, чем текущая политическая обстановка», — сказал Буш.
Ранее сторонники президента Трампа штурмом ворвались в здание американского Конгресса, где проходили слушания об итогах президентских выборов. Парламент должен был формально утвердить победу Трампа. Заседание было перенесено.
В результате штурма произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Сообщается о четырех погибших. Власти Вашингтона ввели комендантский час.
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