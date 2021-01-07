Обама назвал штурм Капитолия «великим позором» для Америки

Экс-президент США Барак Обама выступил с заявлением, посвященным событиям на Капитолийском холме в Вашингтоне. По его словам, штурм здания Конгресса, совершенный при подстрекательстве действующего президента, войдет в историю США как момент «великого позора».

«История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, возникшую в результате подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент великого позора и стыда для нашей нации», — написал Обама в обращении, опубликованном в Twitter.

Экс-президент США отметил, что не считает вместе с тем произошедшее чем-то неожиданным. «Последние два месяца политическая партия республиканцев и союзные ей медиа слишком часто не желали говорить слушателям и читателям правду — о том, что это не были спорные выборы и что избранный президент Байден будет инаугурирован 20 января», — констатировал он. Ту картину, которую описывали своим читателям близкие к республиканцам медиа Обама назвал «фэнтезийным нарративом» и далекой от реальности картинкой.

Помнению Обамы, республиканцы в сложившихся условиях должны сами сделать первый шаг и «потушить разгорающееся пламя». Он поддержал тех сторонников республиканской партии, которые выступили против политики Трампа.

Помимо Обамы с осуждением произошедшего в Вашингтоне выступили и несколько других экс-президентов США. Билл Клинтон заявил, что штурм Капитолия сторонниками Трампа был одновременно и атакой на всю страну и конституцию. «Эта атака была вызвана более чем четырехлетней ядовитой политикой, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей политической системе и настраивающей американцев друг против друга», — считает Клинтон. Он потребовал «завершить мирную передачу власти, предписанную Конституцией».

Экс-президент Джордж Буш-младший заявил, что «не верил своим глазам», когда наблюдал за событиями на Капитолии. «Это то, как оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей стране», — говорится в его заявлении. «Меня потрясло то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам», — добавил он.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвали оцепление и ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне. Они прервали заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов. Часть конгрессменов была эвакуирована с Капитолия. В Вашингтоне объявлен комендантский час, для поддержания порядка в столицу США вводятся силы Национальной гвардии.