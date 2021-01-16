Умер глава французской ветви Ротшильдов

На 58-м году жизни скончался барон Бенджамин де Ротшильд, возглавлявший группу Эдмона де Ротшильда. Об этом говорится в сообщении семьи, передает Le Parisien.
Жена барона и его дочери сообщили, что он умер 15 января после сердечного приступа в семейном доме в Швейцарии.
Бенджамин де Ротшильд — потомок основателя династии Ротшильд в седьмом поколении. Он считался одним их самых богатых членов этого рода.
Де Ротшильд возглавлял Edmond de Rothschild Group — независимую семейную группу компаний, которая специализируется на управлении активами и на персональном банковском обслуживании. Он стал председателем группы после смерти отца в 1997 году. Edmond de Rothschild не имеет отношения к франко-британскому банку Rothschild and Co, отметила Le Parisien.
Стоимость активов, находящихся под управлением группы, составляет 173 млрд швейцарских франков (около $194 млрд), сообщила Le Figaro. В Edmond de Rothschild Group входят благотворительные Фонды Эдмона де Ротшильда, также ей принадлежит бренд Edmond de Rothschild Heritage (изысканные вина и сыр, отели и рестораны). Кроме того, группа спонсирует команду парусного спорта Gitana.
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