СМИ сообщили о начале разработки Apple складного iPhone

Компания Apple начала разработку смартфона со складным экраном. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По его информации, рабочий процесс остается на стадии создания дисплеев, и прототипа складного iPhone у Apple еще нет.
Компания не определилась с размером складного экрана. Рассматривается, в частности, вариант дисплея диагональю 6,7 дюйма (около 17 см), как у iPhone 12 Pro Max.
У большинства экранов, которые тестирует Apple, невидимый шарнирный механизм складывания, то есть при открытии телефона экран становится цельным. Так же устроены, например, складные смартфоны Samsung — в отличие от аналогов компании Microsoft, у которых видимые шарниры соединяют две отдельные панели.
Как отмечает Bloomberg, складной iPhone, скорее всего, появится не скоро, а может и не появиться вовсе. Сейчас Apple сосредоточена на предстоящем в конце этого года выпуске своих новых флагманских устройств iPhone и iPad. Пандемия коронавируса усложнила разработку продукции, поскольку инженеры компании работают в офисах в Кремниевой долине только несколько дней в неделю и в ограниченной численности.
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