В Нидерландах местный депутат подозревается в подготовке покушения на премьера

Член городского совета Гааги Арнауд ван Дорн подозревается в подготовке покушении на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, пишет издание Algemeen Dagblad.
По данным издания, ван Дорн был задержан в воскресенье по подозрению в подготовке покушения на Рютте. Офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB), обеспечивающие безопасность и.о. премьера, заметили политика в районе, где на тот момент находился Рютте. По их словам, он «вел себя подозрительно».
Член городского совета был освобожден в понедельник после допроса. Расследование будет продолжено.
Ранее сообщалось, что охрана Рютте была усилена из-за угрозы нападения или похищения после того, как за ним была обнаружена слежка так называемыми «наблюдателями» — людьми, нанятыми преступными группировками, чтобы подготовить почву для нападения или похищения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016