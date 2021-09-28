В Нидерландах местный депутат подозревается в подготовке покушения на премьера

Член городского совета Гааги Арнауд ван Дорн подозревается в подготовке покушении на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, пишет издание Algemeen Dagblad.

По данным издания, ван Дорн был задержан в воскресенье по подозрению в подготовке покушения на Рютте. Офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB), обеспечивающие безопасность и.о. премьера, заметили политика в районе, где на тот момент находился Рютте. По их словам, он «вел себя подозрительно».

Член городского совета был освобожден в понедельник после допроса. Расследование будет продолжено.

Ранее сообщалось, что охрана Рютте была усилена из-за угрозы нападения или похищения после того, как за ним была обнаружена слежка так называемыми «наблюдателями» — людьми, нанятыми преступными группировками, чтобы подготовить почву для нападения или похищения.