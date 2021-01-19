На Закарпатье отменены все решения местной власти о функционировании региональных языков

В Закарпатской области отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков, заявляет уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
«В ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в Секретариат уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета № 40 от 29.12.2020 признаны утратившими силу решения о региональных языках Береговского и Виноградовского районных советов», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
В информации отмечается, что, таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.
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