Экс-сотрудник белорусского спецназа дал показания в Киеве по делу Шеремета

Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар дал показания следователям Национальной полиции Украины, подтверждают в украинском правоохранительном ведомстве.
«Распорядитель записей был допрошен на территории Украины. Полиция обеспечивала ему охрану жизни и здоровья», — сказали агентству «Интерфакс-Украина» в Нацполиции Украины во вторник.
Позже в Нацполиции уточнили, что для получения дополнительной информации, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Павла Шеремета в центре Киева, следователи Нацполиции допросили мужчину, который передал для опубликования вышеуказанные аудиозаписи. Он имеет процессуальный статус свидетеля.
«Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу», — говорится в сообщении.
Кроме того, работники Нацполиции подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованными аудиозаписями. «Соответствующие документы переданы на согласование Офиса генерального прокурора», — говорится в сообщении.
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