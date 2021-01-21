Две трети украинцев испытали стресс в прошлом году

67% украинцев пережили какую-то стрессовую ситуацию в течение 2020 года, что существенно больше, чем в 2017-2019 годах, стресс переживали 50-53% респондентов, отмечается в результатах соцопроса Киевского международного института социологии, обнародованных в четверг.

Лишь около трети опрошенных (32%) не переживали ни одной стрессовой ситуации в течение 2020 года, что значительно меньше, чем в прошлые годы. Практически этот показатель вернулся к значениям 2014-2015 гг., когда не переживали никакого стресса 34-35% респондентов. «Такую ситуацию можно объяснить влиянием пандемии Covid-19 на жизнь украинцев, которая отразилась значительным ростом доли тех, кто пережил тяжелую болезнь или смерть близких, стал безработным, оказался без средств к существованию», — отмечают в КМИС.

Тяжелую болезнь близких в 2020 году пережили 16% респондентов, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2019 году. Смерть близких пришлось пережить 16% опрошенных, что на 7 процентных пунктов больше, чем в 2019 году. Пережили сами тяжелую болезнь или операции 15% опрошенных, так же, как и в 2019 году.

По сравнению с 2019 годом, в 2020-м стало больше тех, кто потерял веру в людей, столкнулся с подлостью (было 6%, стало 10%), и тех, кто оказался без средств к существованию (было 3%, стало 6%). В то же время, как в 2019-м, так и в 2020 году существенно меньше доля тех, кто чувствовал свою беспомощность или потерял веру в собственные силы, чем было в 2013-18 гг.

Потеряли работу и стали вынужденно безработными 13% опрошенных, что на 7 процентных пунктов больше, чем в 2019 году. Потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 10% опрошенных, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2019 году.