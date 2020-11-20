Несмотря на пандемию, на завтра на Майдане запланированы несколько массовых акций

Оргкомитет по празднованию 7-й годовщины Революции Достоинства и Дня Свободы («Добровольческий рух ОУН» и «Коалиция участников помаранчевой революции») подал в Киевскую городскую государственную администрацию заявку на проведение 21-22 ноября акции на Майдане Независимости в Киеве.

Согласно поданной заявке, организаторы ожидают участие 3 тыс. человек, указали установку сцены и использование звукоусиливающей аппаратуры. Акция начнется в 12:00 субботы.

Также 21 ноября с 12:00 до 16:00 общественная организация «Семьи Небесной Сотни» намерена провести на основных местах событий Революции Достоинства ряд мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы (квест, «цепь единения», шествие).