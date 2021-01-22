Послы стран G7 заявили о важности независимости украинских антикоррупционных органов

Послы стран «Большой семерки» отмечают важность обеспечения независимости украинских антикоррупционных органов и ожидают прозрачности в отборе нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
«Послы G7 сегодня продолжили свой диалог с Генеральной прокуратурой Украины. Они отметили продвижение в реформировании Офиса генпрокурора, ожидают прозрачного отбора нового руководителя САП на основе профессиональных качеств и подчеркнули важность независимости украинских антикоррупционных учреждений», — говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter.
Как сообщалось, Великобритания в 2021 году возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины. В январе группа послов стран G7 заявила, что продолжит поддержку Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие страны.
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