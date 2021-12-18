Послы стран G7 напомнили украинской власти про САП и НАБУ

Послы стран, входящих в «группу семи», ожидают от Киева скорого завершения процесса конкурсного отбора на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, говорится в сообщении послов стран G7, обнародованном в субботу в твиттере по итогам встречи дипломатов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Послы G7 были рады снова видеть президента Украины для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы подчеркнули свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в Украине в 2021 году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе встречи дипломаты приветствовали «историческое законодательство о судебной реформе 2021 года и выразили надежду на его полную имплементацию».

«Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что представители стран «группы семи» также надеются на успешную работу антикоррупционных органов и Службы безопасности Украины в будущем.

«Послы приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора руководителя/главы САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ», — говорится в сообщении.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. В настоящее время конкурс находится на финальной стадии.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.