ЮНИСЕФ передал Украине 1,2 млн ПЦР-тестов на коронавирус

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) передал Украине 1,2 млн тестов на коронавирус методом полимеразной цепной реакции.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы уже получили от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики COVID-19», — сказал он.

По словам министра, все тест-системы произведены в Великобритании.

Сейчас они находятся на складах государственного предприятия «Укрвакцина».

Также Степанов сообщил, что на текущий момент лабораторные центры могут проводить до 75 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки.