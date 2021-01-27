Синоптики предупредили о сильных снегопадах

В связи с активизацией циклона над югом Украины в ряде областей страны в среду и четверг ожидаются сильнейшие снегопады, метели, снежные заносы и налипание мокрого снега, предупреждают в Укргидрометцентре.

Согласно обнародованному в среду утром предупреждению, до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской, Николаевской областях ожидается «чрезвычайный снег» (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега; в Кировоградской области — сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега; в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

«Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов», — предупреждают в Укргидрометцентре.