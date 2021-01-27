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Рада хочет вернуть необлагаемую стоимость международных посылок для физлиц в EUR150

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Рада хочет вернуть необлагаемую стоимость международных посылок для физлиц в EUR150

Верховная Рада намерена повысить необлагаемую стоимость международных посылок для физлиц с EUR100 до EUR150 и назначить ответственными за уплату налогов с международных почтовых и экспресс-отправлений оператора почтовой связи и экспресс-перевозчика.

За соответствующий законопроект № 4278 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)» в первом чтении проголосовало 346 народных депутатов.

За связанный с ним законопроект № 4279 проголосовало также 346 народных депутатов.

Документ предлагает для унификации подходов, упрощения администрирования и приведения в соответствие норм Таможенного и Налогового кодексов увеличить необлагаемую стоимость ввозимых на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в адрес получателя — физического лица с EUR100 до EUR150.

Предлагается также определить ответственными за начисление и уплату в бюджет налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях оператора почтовой связи и экспресс-перевозчика, если они осуществляют декларирование таких товаров путем представления реестров (временных и / или дополнительных).

Законопроект предлагает установить возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Помимо этого предполагается упростить декларирование товаров, стоимость которых превышает EUR150, но не превышает эквивалент EUR10 тыс. за счет отказа от декларанции Н-16 и подачи дополнительного реестра. Так, согласно нормам законопроекта, товары, которые пересылаются для одного получателя-физлица в одном грузе от одного отправителя в международных депешах и экспресс-отправлениях, суммарная фактурная стоимость которых больше EUR150, но не больше EUR10 тыс., декларируются экспресс-перевозчиком/ почтовым оператором путем представления реестров (временных и / или дополнительных) международных экспресс-отправлений или гражданином (его уполномоченным им лицом) в порядке, установленном для граждан.

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С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которыми была сокращена необлагаемая налогом стоимость товаров в международных почтовых отправлениях до EUR100 для одного отправителя-физлица.

Верховная Рада, посылки
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