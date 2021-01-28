Рада сегодня рассмотрит назначение Витренко министром энергетики

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики. Об этом во время заседания Верховной Рады сообщил спикер Дмитрий Разумков.

«Премьер-министр Украины Денис Анатольевич Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Витренко Юрия Юрьевича первым вице-премьер-министром и министром энергетики», — заявил Разумков.

Он дал поручение профильному комитету рассмотреть соответствующий вопрос во время перерыва для того, чтобы Рада смогла проголосовать за назначение в сессионном зале в 13:30.

Ранее СМИ сообщали о том, что позиция народных депутатов из «Слуги народа» по назначению Витренко изменилась. Ведь ранее во фракции не хватало голосов для такого назначения.

Напомним, 25 января состоялось заседание фракции «Слуга народа», на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Он просил народных депутатов поддержать и.о. министра энергетики Юрия Витренко во время голосования в Верховной Раде за полноценное назначения его министром, как наиболее независимого кандидата.

Сам же Витренко заявлял о том, что планирует уйти из Министерства энергетики, если Верховная Рада не назначит его полноценным руководителем ведомства.

В прошлом году Верховная Рада не назначила Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины — министром энергетики. Такое решение поддержали 186 народных депутатов при необходимых 226.

Однако Кабмин назначил и.о. министра энергетики Юрия Витренко, бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины». Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 21 декабря.