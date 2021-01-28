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Мулык: Не подпуская Медведчука к освобождению пленных, Зеленский поставил крест на своем рейтинге

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Мулык: Не подпуская Медведчука к освобождению пленных, Зеленский поставил крест на своем рейтинге

Глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук в своих заявлениях называет Виктора Медведчука «частным лицом». Именно этим он объясняет, якобы, невозможность участия политика в освобождении пленных. И в этом экс-президент Украины лукавит. Потому что Виктор Медведчук является народным депутатом Украины и председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — второй по величине парламентской фракции, которая на сегодняшний день, согласно рейтингам, почти догнала президентскую политсилу. Об этом сказал конфликтолог Владимир Мулык в эфире программы «По сути» с Денисом Жарких на канале «112 Украина».

Эксперт уверен, что в ситуации с четырьмя украинками, которые удерживаются в ОРДЛО, Владимир Зеленский продолжает пребывать в «теплой ванной». А советчики из окружения упорно навязывают ему мысль о том, что Президент понесет репутационные потери, если не дай Бог к освобождению пленных приложит руку оппозиционный политик.

«Зеленского пугают: „Репутационные потери! Если Медведчук достанет их оттуда мы назовем их завтра очередными Савченками, Рубанами и т. д.“. Это еще раз доказывает, что власть, которая сформировалась после Майдана — вот этот огромный клубок, который сплелся там наверху — на самом деле очень сильна, и она работает на раскол», — подчеркнул Мулык.

По его мнению, Зеленский теряет в рейтинге, как раз не подпуская Медведчука к переговорному процессу, тем самым продлевая срок пребывания в ОРДЛО украинских женщин.

«Грамотный, разумный политик, играющий на повышении рейтинга на месте первого лица государства, с самого начала должен был как минимум сделать так, чтобы определенная часть электората сказала: „Слушайте, ну ведь сделал же Президент“. И не важно, кто советовал. Медведчук ли советовал. Не важно, кто разрабатывал Минские соглашения, кто сейчас межпарламентские нормандские планирует сделать. Не важно кто делает. Важно, что это идет на пользу государству. Нам надо сшивать государство. А все действия, которые на сегодняшний день продиктованы с Банковой, способствуют, почему-то, расколу», — сказал эксперт.

В заключение он отметил, что возвращение домой граждан Украины — это то дело, которое касается всех и каждого. И если кто-то может это сделать, то государство препятствовать не должно.

«Наша задача, я сейчас говорю и об этих четырех задержанных, и о Викторе Медведчуке, о моих коллегах и друзьях, которые не бояться никаких репутационных потерь тогда, когда мы вступаем за правое дело. Мир — это правое дело. Возврат обратно наших территорий — это правое дело. Но возврат обратно сюда, в Украину, наших родных людей — это не просто правое дело, это наша почетная обязанность. И не только наша, соответственно, и верхов государства», — подчеркнул Владимир Мулык.

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Напомним, представители непризнанных республик заявили, что готовы в одностороннем порядке освободить четверых граждан Украины, но при посредничестве председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, о чем написано в заявлении представителей ОРДЛО. В связи с этим, Виктор Медведчук обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой оказать ему содействие в организации возвращения украинских граждан.

Виктор Медведчук, обмен пленными, Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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