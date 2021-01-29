Илон Маск пообещал показать новый Tesla Roadster

Компания Tesla представит новый электрический суперкар Roadster в 2022 году. Об этом в Twitter написал глава американской компании Илон Маск. По его словам, проектирование автомобиля закончится уже в этом году. Летом компания планирует утвердить дизайн будущей машины.
Маск также рассекретил некоторые технические характеристики Roadster нового поколения. По его словам, машина будет предлагаться с тремя электрическими моторами. Подобная силовая установка дебютировала на обновленных моделях ModelS и Model X.
Кроме этого, отвечая на вопросы пользователей в Twitter, глава Tesla заявил, что новый Roadster превратится в настоящую ракету. Издание Electrek предположило, что машину оборудуют некоторыми технологиями, применяемыми на SpaceX. Скорее всего, они будут предложены в качестве опции.
Как сообщает Insideevs.com, разгон до сотни будет занимать у электрокара менее двух секунд. Запас хода — 965 километров. Цены на автомобиль будут начинаться от 200 000 долларов. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Также бизнесмен напомнил, что перед Roadster в серию пойдет электрический пикап Cybertruck. На данный момент компания собрала более полумиллиона предварительных заказов на эту модель.
Прототип Tesla Roadster второго поколения впервые был показан в ноябре 2017 года. Купе укомплектовали тремя электрическими моторами, позволяющими ускоряться с места до 96 км/ч за 1,9 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 м) автомобиль проходит за 8,9 с, а его максимальная скорость превышает 400 км в час.
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