Илон Маск пообещал показать новый Tesla Roadster

Компания Tesla представит новый электрический суперкар Roadster в 2022 году. Об этом в Twitter написал глава американской компании Илон Маск. По его словам, проектирование автомобиля закончится уже в этом году. Летом компания планирует утвердить дизайн будущей машины.

Маск также рассекретил некоторые технические характеристики Roadster нового поколения. По его словам, машина будет предлагаться с тремя электрическими моторами. Подобная силовая установка дебютировала на обновленных моделях ModelS и Model X.

Кроме этого, отвечая на вопросы пользователей в Twitter, глава Tesla заявил, что новый Roadster превратится в настоящую ракету. Издание Electrek предположило, что машину оборудуют некоторыми технологиями, применяемыми на SpaceX. Скорее всего, они будут предложены в качестве опции.

Как сообщает Insideevs.com, разгон до сотни будет занимать у электрокара менее двух секунд. Запас хода — 965 километров. Цены на автомобиль будут начинаться от 200 000 долларов. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Также бизнесмен напомнил, что перед Roadster в серию пойдет электрический пикап Cybertruck. На данный момент компания собрала более полумиллиона предварительных заказов на эту модель.

Прототип Tesla Roadster второго поколения впервые был показан в ноябре 2017 года. Купе укомплектовали тремя электрическими моторами, позволяющими ускоряться с места до 96 км/ч за 1,9 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 м) автомобиль проходит за 8,9 с, а его максимальная скорость превышает 400 км в час.