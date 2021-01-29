Ради Витренко об парламент «вытирают ноги», - СМИ

Украинский парламент достаточно противоречив в некоторых вопросах, но в чем ему нельзя отказать — так это в мобилизации против общего врага. В вопросе, где депутаты не чувствуют своей уверенности найти поддержку практически нереально.
Свежий тому пример — голосование за кандидатуру Юрия Витренко на пост Первого вице-премьер-министра — Министра энергетики Украины, пишет издание Акценты. Первое и второе голосование оказались полностью провальным, несмотря на то, что депутаты знали о желании Президента Зеленского назначить полноценного Министра энергетики и создать для него плацдарм для дальнейшего назначения Премьер-министром.
Однако, народные депутаты очень хладнокровно и прагматично рассматривали кандидатуру Юрия Юрьевича с точки зрения дальнейшей свое работы с избирателями и решили не поддерживать Юрия Витренко что в первый, что во второй раз.
Если в первый раз основная претензия была связана судебным иском против Нафтогаза из-за невыплаченной премии (от которой и вовсе можно было бы отказаться), то после 1 месяца в статусе и.о. Юрий Витренко отличился повышением тарифов на электроэнергию, введением государственного ценового регулирования рынка газа, отменой европейских реформ и т.д.
Будет ли третья попытка голосования за Витренко точно не известно, но Юрий Юрьевич заявил, что будет общаться с Премьер-министром Денисом Шмыгалем о том, чтобы эта попытка состоялась.
Учитывая то, что дата повторного голосования не озвучивалась в связи с тем, что Офис Президента занимался сбором голосов для гарантированного назначения Юрия Витренко в кресло, то назначение голосования на четверг означало то, что Андрей Ермак был уверен в наличии достаточного количества депутатов, но результат голосования показывает, что большинство депутатов не будут позволять Офису Президента вытирать об себя ноги, пишут журналисты.
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