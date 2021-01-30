США не намерены ослаблять «украинские» санкции против России

США и их союзники не намерены ослаблять санкции против России, введенные в связи с ситуацией в Украине и вокруг Крыма. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан в интервью российскому телеканалу «Дождь».
«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий», — сказал он.
Салливан также добавил, что вопрос о действиях в Украине остается приоритетным для американской администрации. «Как исполнительная ветвь власти, так и конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона», — уточнил он.
В связи с аннексией Крыма Россией США и ЕС в марте 2014 года начали вводить санкции. Первая волна индивидуальных санкций касалась представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые имели отношения к событиям в Крыму. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже с целью воздействовать на Россию в связи с событиями на Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономики.
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