Фонд Навального просит Байдена ввести санкции против российских бизнесменов и чиновников

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционного политика Алексея Навального обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против окружения президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, у Навального просят ввести санкции против 35 высокопоставленных российских чиновников. В частности, против олигарха Романа Абрамовича и министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Фигурантов списка разделили на три категории. Первая - "близкие друзья и кошельки Путина" - олигархи, которые хранят средства российского президента и его окружения. Вторая - чиновники правительства РФ, подавляющие протесты; третья - силовики, причастные к преследованию Навального.
Как заявил исполнительный директор фонда Навального Владимир Ашурков, такое же письмо направят чиновникам ЕС и правительству Великобритании.
"Мы не хотели обнародовать этот список, пока не сделали полное досье всех фигурантов. Но после его ареста (Навального - ред.) мы поняли, что мы должны действовать", - сказал Ашурков CNN.
Как сообщалось, в России 23 января состоялись акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Эта акция самая массовая за последние годы.
Сегодня в ряде городов РФ также проходят протестные акции.
17 января Навальный был задержан в зоне паспортного контроля международного московского аэропорта "Шереметьево". Он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы "Новичок" в конце августа прошлого года.
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