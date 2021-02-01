Госсекретарь США опроверг причастность Вашингтона к протестам в РФ

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что протесты в России связаны с внутренними причинами, и Соединенные Штаты не имеют к ним отношения. Об отношении к протестам в России он рассказал в интервью NBC News.
«Правительство России делает большую ошибку если верит, что дело в нас. Все дело в них, в правительстве, разочаровании российского народа в коррупции и автократии. Я думаю, им нужно искать причины внутри страны, а не за ее пределами», — сказал Блинкен.
В воскресенье, 31 января, несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в ряде городов России, самая крупная акция прошла в Москве. По данным правозащитников всего силовики задержали более 5 тыс. человек — это рекордное количество задержаний за последние годы. МВД пока не публиковало официальные данные о количестве задержанных.
Посольство США в России осудило задержания на акциях протеста и призвало власти страны выполнять международные обязательства в области прав человека. После этого МИД РФ обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела России и «поощрении протестов».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016