Рада проголосовала за процедуру избрания руководителя вуза

Верховная Рада усовершенствовала процедуру избрания руководителя учреждения высшего образования.
За соответствующий законопроект № 4489-1 «О внесении изменений в закон „О высшем образовании“ относительно процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования» во втором чтении и целом проголосовало 322 народных депутата.
Законопроект вводит новеллы процедуры избрания руководителя вуза. В частности, оговаривает проведение второго тура выборов.
Согласно законопроекту, «если в выборах приняли участие два или больше лица (кандидатуры) и ни одно из них набрало более 50% голосов... на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов». В бюллетень для голосования во втором туре выборов включаются две кандидатуры, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.
Избранным руководителем учреждения высшего образования считается кандидатура, которая в первом туре набрала больше 50% голосов лиц, которые имеют право принимать участие в выборах, а в случае проведения второго тура — больше 50% голосов лиц, которые принимали участие в голосовании.
Согласно документу, в случае, если лицо, избранное руководителем вуза не прошло специальной проверки, то объявляется новый конкурс на замещение должности руководителя учреждения высшего образования.
В случае если выборы признаны несостоявшимися или если ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов, то в течение недели со дня установления результатов выборов объявляется новый конкурс.
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