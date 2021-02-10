Суд снова арестовал акции, счета и имущество Проминвестбанка

Хозсуд Киева снова наложил арест на 99,77% акций, счета и имущество Проминвестбанка по иску компании, связанной с Игорем Коломойским.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на решение суда от 4 февраля 2021 года.
Отмечается, что суд арестовал 99,77% акций банка, все движимое и недвижимое имущество, имущественные права банка, ценные бумаги и средства на счетах в других банках (в пределах суммы взыскания 169,8 млн долларов).
Также банку запретили проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица и осуществлять любые действия, направленные на изменение органов управления банком.
«Соответствующее решение принято по требованию ООО „Крым Дивелопмент“, которая связана с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний, которая на основании решения Гаагского суда взимает с России компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после его аннексии РФ», — пишет издание.
Напомним, 27 января Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Проминвестбанка и отменил решение судов предыдущих инстанций о наложении ареста на акции банка, его движимое и недвижимое имущество, имущественные права, счета в других банках, а также банку запрещалось осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица.
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