Тупицкий не ходит на работу, но продолжает получать зарплату

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого отстранили, продолжает работать, правда дистанционно. Об этом сообщает «Укринформ», добавляя, что зарплату он также получает.

Сейчас сотрудники Управления государственной охраны не пускают его в здание КСУ. Однако указ президента Владимир Зеленский об отстранении от должности не лишает Тупицкого статуса судьи.

«Учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя суда, указ президента не влечет отстранение Тупицкого от должности главы КСУ», — подчеркивают в суде.

Там также пояснили, что удаленная работа Тупицкого не влечет за собой ограничений объема трудовых прав, а потому зарплата остается такой же.

Ранее Тупицкий подал в Окружной админсуд иск против госохраны, которая, по его словам, не давала ему выполнять служебные полномочия.

28 декабря прошлого года в Офисе генпрокурора сообщили о том, что подозревают главу КСУ в подкупе свидетеля и дачи заведомо ложных показаний (ст. 386, ч.2 ст. 384 УК Украины). Тогда подозрение Тупицкому якобы отправили по почте.

На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого сроком на два месяца. Формальным основанием стало ходатайство Офиса генпрокурора. В КСУ указ назвали незаконным и пригрозили Зеленскому уголовной ответственностью за вмешательство в работу суда.

В январе текущего года Государственное бюро расследований объявило Александру Тупицкому подозрение в подкупе свидетеля и дачи заведомо ложных показаний (ст. 386, ч.2 ст. 384 УК Украины), дело касается захвата имущества во время работы Тупицкого судьей в Донецкой области. Утром того же дня Тупицкий не смог попасть в свой рабочий кабинет в здании КСУ.

Сообщалось, что Тупицкий обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по исправлению ситуации с «блокированием работы суда сотрудниками Управления государственной охраны (УГО)». Незадолго до этого, он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с почти аналогичным обращением, в котором заявил о нарушении Конституции и законодательства сотрудниками Управления государственной охраны (УГО) и попросил о привлечении их к ответственности.