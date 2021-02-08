Объем выданных кредитов «5-7-9%» превысил 20 млрд грн

Объем выданных займов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» составляет 20,2 млрд грн, из которых почти 12 млрд грн были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 4,6 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов под 3% годовых, 3,7 млрд грн — на капинвестиции.
«С момента старта программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ уполномоченные банки уже выдали 8,63 тыс. займов на общую сумму 20,2 млрд грн», — сообщило Министерство финансов на сайте в понедельник.
По его данным, за последнюю неделю банки выдали 200 кредитов на 523,1 млн грн.
Уполномоченными в рамках этой программы являются 25 банков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016