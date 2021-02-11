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Согласившись на коалицию, партия Порошенко показала, что является фейковой оппозицией «на подтанцовке» у Зеленского, - Марунич

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Согласившись на коалицию, партия Порошенко показала, что является фейковой оппозицией «на подтанцовке» у Зеленского, - Марунич

Политический эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал заявление бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что «Европейская солидарность» может создать коалицию со «Слугой народа» в Верховной Раде. Мнение эксперта приводит интернет-сайт Страна.ua.

«Людоньки, шо ж это деется? Уже всерьез обсуждается назначение Порошенко на пост премьера и создание коалиции с зелеными», — пошутил эксперт.

Марунич напомнил, как партии Зеленского и Порошенко уже создали коалиции в ряде местных советов. И добавил, что «Слуга народа» и «Европейская солидарность» с точки зрения идеологии — одинаковые.

«После многочисленных примеров солидарного голосования партий ПЕС и Слуга в целом ряде местных советов реакция Порошенко на закрытие трёх телеканалов была прогнозируема. Хотя поговаривают, что на „Прямом“ изобличители режима несколько поутихли. В целом, ПЕС однозначно продемонстрировала, что идейно они такие же как Зеленский. Пусть и дальше блокируются», — отметил эксперт.

По словам Марунича, главный итог атаки власти на телеканалы заключается в том, что Зеленский & Co сами создали Виктору Медведчуку образ главного оппозиционера Украины, в то время как партия Порошенко лишний раз подтвердила, что является «фейковой оппозицией».

«Глобально же одним из основных следствий истории с закрытием каналов стало то, что Зеленский и ко своими собственными руками создали Медведчуку имидж главного оппозиционера страны, едва ли не лидера оппозиции. А прочая тусовка — есть оппозиция фейковая, отрабатывающая на подтанцовке у власти», — подчеркнул експерт.

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Марунич спрогнозировал, что после указа Зеленского о запрете работы для телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK рейтинг партии власти «Слуга народа» упадет еще сильнее.

«Скоро и рейтинги соответствующие опубликуются. Слуги неизбежно вниз, ориентир — рейтинг в районе статпогрешности», — заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.

Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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Четверг, 11 февраля 2021
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Мнения

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журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

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Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

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