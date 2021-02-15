Южноафриканский вариант коронавируса оказался опаснее британского

Южноафриканские штаммы коронавируса нового типа сопротивляются антителам значительно лучше британских. К такому выводу пришли французские молекулярные биологи, описание своего исследования они опубликовали на bioRxiv.

«Наши опыты показали, что антитела людей, которые перенесли COVID-19, нейтрализовали британский штамм коронавируса так же хорошо, как и его классическую разновидность D614G. Южноафриканская версия вируса оказалась более проблематичной — значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще», — пишут исследователи.

О появлении более заразной британской разновидности коронавируса нового типа стало известно в середине декабря. По словам ученых, прародитель подобных штаммов появился на территории Уэльса в сентябре 2020 года.

В конце ноября прошлого года он приобрел еще около 17 мутаций и после этого стал быстро распространяться по Великобритании. Сейчас это доминирующий штамм коронавируса в стране.

Наблюдения показывают, что британский штамм распространяется примерно в 1,7-2 раза быстрее других разновидностей SARS-CoV-2. Он успел проникнуть в некоторые страны Европы и Азии. Штаммы со схожим набором мутаций ученые нашли в Бразилии и ЮАР.

В новом исследовании подобных разновидностей коронавируса ученые под руководством Оливье Шварца из Института Пастера (Франция) выяснили, что антитела по-разному действуют на британский и южноафриканский штаммы SARS-CoV-2. В ходе работы они экспериментировали с плазмой крови 83 жителей Орлеана, которые переболели COVID-19.

Ученые собрали у них образцы крови и проследили, как антитела из них будут взаимодействовать с вирусными частицами и клетками, зараженными британскими и южноафриканскими штаммами коронавируса.

Оказалось, что антитела могли соединяться со всеми разновидностями SARS-CoV-2. Однако эффективность этого сильно различалась. Особенно это проявлялось при низких концентрациях нейтрализующих молекул. В частности, британскую разновидность коронавируса антитела нейтрализовали почти так же хорошо, как и классический штамм D614G: они подавили инфекцию в 79 из 83 случаев. Однако с южноафриканской разновидностью антитела справились лишь в 40% случаев.

Аналогичная ситуация наблюдалась с пробами крови двух десятков французов, которые получили вакцину компании Pfizer. Британский штамм появившиеся после прививки антитела подавляли столь же хорошо, как и обычные его разновидности, но от южноафриканских штаммов вируса защищали клетки далеко не всегда.

При этом вакцина не мешала обоим штаммам проникать в слизистую носа человека и размножаться в его клетках.

Шварц и его коллеги надеются, что дальнейшие исследования помогут понять, характерно ли это и для других вакцин, а также оценить последствия подобного частичного проникновения вируса в организм.