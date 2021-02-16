Витренко назвал причину импорта электроэнергии из Беларуси

Импорт электроэнергии из Беларуси связан с угрозой веерных отключений света, вызванной дефицитом.
Об этом во время форума «Украина 30» заявил врио министра энергетики Юрий Витренко.
Он сказал, что против импорта Украиной электроэнергии из России и Беларуси. Для этого, по его словам, нужно отъединяться от системы с РФ и Беларусью и присоединиться к европейской.
«У нас были холода, был дефицит электроэнергии. На полную мощность работали атомные блоки, угольные блоки, даже газовые блоки включили. Но все равно не хватало электроэнергии. Поэтому была и аварийная помощь из Беларуси, и был импорт из Беларуси. Мне это не нравится, но иначе была угроза веерных отключений», — пояснил Витренко.
Он заверил, что это никоим образом негативно не влияет на работу украинской энергетики, она загружена на полную мощность.
«Надо летом заниматься тем, чтобы зимой не брать электроэнергию из Беларуси», — подчеркнул Витренко.
Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. С января происходит импорт российского тока из Беларуси.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина полностью отключится от российской и белорусской электросистем до 2023 года. После этого Украина должна присоединиться к электрической системе Европейского союза.
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