Украина до октября запретит поставки электроэнергии из Беларуси и России

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена запретить поставки электроэнергии из Беларуси и России на период до 1 октября текущего года. Согласно опубликованной на сайте регулятора повестке дня заседания, рассмотрение соответствующего вопроса запланировано на 26 мая.

«Ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии в Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, до 0 МВт», — сказано в проекте постановления.

Отмечается, что документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября.