Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября.

Как сообщает Укринформ, соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании.

В соответствии с сопроводительной документацией, в период с 26 мая по 23 сентября в Комиссию не поступали обращения относительно необходимости возобновить импорт электроэнергии из стран, которые не являются членами Энергетического сообщества.

Как сообщалось, в мае Комиссия запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября.