ЮАР вернет миллион доз вакцины против COVID-19

Власти ЮАР обратились к Институту сыворотки Индии с просьбой забрать миллион доз вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной AstraZeneca и Оксфордским институтом. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на чиновников. Партия препарата была отправлена в ЮАР в начале февраля.
К такому решению власти ЮАР пришли после того, как ученые заявили о невысокой эффективности препарата AstraZeneca в борьбе с местным штаммом.
Институт сыворотки является партнером AstraZeneca по поставкам вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов.
Ранее стало известно, что в ЮАР решили остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от AstaZeneca. Вместо нее будут использовать препарат от Johnson&Johnson.
Глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) Алехандро Кравиото рассказал, что вакцина AstraZeneca рекомендуется для использования в странах, где распространены новые штаммы коронавирусной инфекции. Группа экспертов изучила возможности препарата против британской мутации вируса и против разновидности инфекции, циркулирующей в Южной Африке. Предварительный анализ, проведенный в отношении штамма из ЮАР, показал, что существует снижение эффективности препарата против легких и средних случаев заболевания, а также «сокращение выработки антител».
Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. Эта разновидность инфекции сейчас доминирует в ЮАР. Согласно предварительным данным, он более заразный.
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