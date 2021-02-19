Рада увеличила штрафы за поджог сухой травы и торфяников

Верховная Рада увеличила штрафы за уничтожение или повреждение окружающей среды.
Принятие соответствующего законопроекта № 3526 «О внесении изменений в некоторые законы относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях Лесного и Водного фонда, торфяников и на землях других категорий» во втором чтении и в целом поддержали 311 народных депутатов.
Законопроект предлагает внести изменения в Водный кодекс, Кодекс гражданской защиты Украины, Земельный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях.
Предлагается, в частности, ввести штрафы за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, за выжигание торфяников, в том числе осушенных.
Согласно предложенным изменениям, штраф, налагаемый на гражданское лицо, за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, составляет от 3 060 до 6 120 грн, а на должностное лицо — от 15 300 до 21 420 грн.
За выжигание торфяников, в том числе осушенных, на гражданина могут наложить штраф в размере от 3 060 до 6 120 грн, а на должностных лиц — от 15 300 до 21 420 грн.
Законопроект также предлагает увеличить существующие штрафы за уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений, а также за нарушение прав государственной собственности на леса.
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