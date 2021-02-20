Навального признали виновным в клевете на ветерана

Суд в Москве признал оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете в адрес ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Об этом сообщают российские СМИ.
«Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ („Клевета“)», — зачитала приговор судья. О назначенном наказании станет известно позднее.
Навальный слушал приговор в наручниках под усиленным конвоем полиции.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо до 240 часов обязательных работ. Прокурор просила оштрафовать его на 950 тыс. рублей. Защита настаивала на оправдательном приговоре.
По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку инициированных властями изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Вину он не признал.
В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса — заявлял, что ветерана используют «как куклу», его внука называл «торговцем дедом», к прокурору обращался словами «дорогая моя», судью грозил удалить из зала.
Это привело к тому, что прокуратура попросила суд направить материалы в отношении политика в Следственный комитет на проверку, не содержат ли они сами по себе еще один состав преступления. Решение по этому вопросу суд, как ожидается, огласит в конце процесса.
Ранее сегодня стало известно, что Навальный проведет в колонии около 2,5 лет по другому делу. Московский городской суд зачел оппозиционеру 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы по так называемому «делу Ив Роше».
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