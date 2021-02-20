США депортировали в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря

Власти США выслали в Германию 95-летнего Фридриха Бергера, который в годы Второй мировой войны служил охранником в одном из «филиалов» нацистского концлагеря Нойенгамме. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Бергер жил в штате Теннесси. В ноябре там прошел суд, который решил, что бывший охранник концлагеря должен быть лишен американского гражданства, поскольку он добровольно занимался охранной заключенных в Нойенгамме. Большинство из них были военнопленными гражданскими из России, Польши и Голландии.

Бергер сам признал, что охранял заключенных, содержавшихся в «ужасных» условиях. Кроме того, когда в марте 1945 года британские и канадские войска взяли немецкий город Меппен, рядом с которым располагался подлагерь, Бергер сопровождал заключенных во время этапирования. В результате двухнедельной перевозки из-за нечеловеческих условий погибли около 70 заключенных.

В решении суда также фигурирует признание Бергера, что он никогда не просил об уходе со службы в охране концлагеря и до сих пор продолжает получать пенсию из Германии, в том числе и за службу во время войны.

Как пишет немецкий Spiegel, депортацию Бергера долгое время пытались оспорить его защитники. Немец переехал в Теннесси в 1959 году. О его службе в нацистской системе концлагерей долгое время не было известно. О том, что Бергер был охранником в подлагере Нойенгамме, выяснилось после обнаружения документов на затонувшем корабле в Балтийском море.

Издание сообщает, что для транспортировки Бергера в Германию был использован санитарный борт. После приземления его допросили в аэропорту. Прокуратура города Целле в Нижней Саксонии возбудила уголовное дело против бывшего нацистского охранника, обвинив его в пособничестве убийствам, однако позже дело было закрыто. Учитывая возраст и здоровье 95-летнего мужчины, вероятность суда над ним очень мала, отмечает Spiegel.