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Поддержка США и блокировка оппозиционных телеканалов не поможет Зеленскому вернуть доверие украинцев, – польские СМИ

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Поддержка США и блокировка оппозиционных телеканалов не поможет Зеленскому вернуть доверие украинцев, – польские СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский полностью разочаровал своих избирателей, поэтому в последнее время украинцы отдают свои политические предпочтения оппозиции, в частности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председателю ее Политсовета, народному депутату Украины Виктору Медведчуку. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию и вернуть себе утраченные позиции, Зеленский пошел путем цензуры, лишив лицензии три популярных в стране телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом говорится в статье, опубликованной на польском новостном сайте Niepodległy.

Издание отмечает, что эффект от таких действий главы украинского государства оказался совершенно противоположным ожидаемому.

«В общественной среде начались волнения. Оппозиция и фактические противники главы киевской хунты сумели создать резонанс в информационной среде, что негативно сказалось на репутации Зеленского», — пишет польский ресурс.

Также уточняется, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует импичмент президента Зеленского за незаконное закрытие независимых СМИ.

«Незаконная блокировка этих трех телеканалов может дать старт импичменту Зеленского — марионетки в руках Вашингтона. В этом случае он частично повторил бы карьеру Дональда Трампа, но на этот раз толпа не выйдет на улицы, чтобы поддержать его», — подчеркивает автор статьи.

Кроме того, он напомнил, что за критику действующей власти телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK неоднократно подвергались критике и нападкам как со стороны провластных политиков, так и со стороны национал-радикальных организаций.

«В прошлом эти каналы уже пытались закрыть, на журналистов регулярно и безнаказанно нападали радикалы, но критика Зеленского продолжалась», — сообщает польский сайт.

В заключение материала отмечается, что действия Зеленского «горячо поддержали в США», но это не поможет президенту Украины вернуть доверие своего народа.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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