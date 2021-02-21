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«Лукашенко смеется»: Тихановская назвала насмешкой санкции ЕС против руководства Беларуси

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«Лукашенко смеется»: Тихановская назвала насмешкой санкции ЕС против руководства Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства. В интервью, опубликованном в воскресенье в газете The Sunday Times, Тихановская заявила, что ограничительных мер, принятых ЕС к настоящему моменту, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение.

«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется», — заявила изданию Тихановская, по словам которой предпринятых Брюсселем шагов против Минска «смехотворно мало».

Она добавила, что страны Запада должны прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, выносящих приговоры невиновным.

«Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели», — сказала Тихановская. Она также призвала Запад оказывать дополнительную поддержку оппозиционным СМИ, защитникам прав человека и участникам забастовок.

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Ранее в интервью швейцарской газете Le Temps Тихановская признала проигрыш белорусской оппозиции в уличных протестах. Однако, по ее словам, в настоящий момент строятся структуры для завтрашней борьбы и организуются более слаженные действия оппозиционных сил. По словам экс-кандидата в президенты, стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, оказывать постоянное давление на режим — до того момента, когда люди вновь будут готовы выйти на улицу, возможно, весной.

Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
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