За неделю температура воздуха в Германии поднялась более чем на 40 градусов

Рекордный скачок температуры воздуха за неделю зафиксирован в Германии — колебание в ряде районов страны составило более 40 градусов. Об этом сообщила во вторник Немецкая метеослужба.
Эксперты указали на то, что в Гёттингене (федеральная земля Нижняя Саксония) 14 февраля столбики термометра опустились до минус 23,8 градуса по Цельсию, а уже 21 февраля воздух прогрелся до плюс 18,1 градуса. То есть рост в течение недели составил 41,9 градуса, что является рекордом. Прежний был установлен в мае 1880 года, когда в течение семи дней повышение температуры составило 41 градус.
В Берлине столбики термометра поднялись во вторник до плюс 18 градусов. Причем неделю назад в городе еще лежал снег.
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