Войти
Зеленский распорядился как можно быстрее начать вакцинацию
официально
Зеленский распорядился как можно быстрее начать вакцинацию
Байден почтил память умерших от коронавируса граждан США
позиция
Байден почтил память умерших от коронавируса граждан США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Артема Сытника могут заменить, однако Запад попытается сохранить контроль над НАБУ, - политолог

529
Артема Сытника могут заменить, однако Запад попытается сохранить контроль над НАБУ, - политолог

Офис президента пытается договориться с западными послами о замене директора НАБУ Артема Сытника и Запад может пойти навстречу. Однако, там в любом случае захотят сохранить свой контроль над НАБУ.

Об этом заявил политолог Андрей Золотарев, комментируя последнее интервью «Европейской правде» посла Великобритании в Киеве Мелинды Симмонс. Та подчеркнула необходимость сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро, но отметила, что выбор руководителей антикоррупционных институтов остается за украинским правительством и обществом.

«Есть такое правило, что если руководитель за пару лет не показал результат, он уже его никогда и не покажет. Это касается и господина Сытника, который на своем посту не показал ожидаемых результатов. Он, скорее, запомнился как пиар-менеджер, причем плохой пиар-менеджер. Сытник стал слишком токсичным и проще подобрать другую кандидатуру, которая устроит Запад», - полагает эксперт.

Он напомнил, что это именно при Артеме Сытнике изначально высокий рейтинг НАБУ рухнул ниже уровня обычных правоохранительных органов, и что антикоррупционный орган не может возглавлять человек, в отношении которого есть решение суда о коррупции. В то же время, по мнению Золотарева, в любом случае Запад захочет оставить НАБУ под своим контролем.

«Антикоррупционная вертикаль по сути является вертикалью внешнего контроля и управления. Поэтому естественно, что попытки так или иначе решить вопрос Сытника столкнулись с достаточно жестким сопротивлением как внутри страны, так и со стороны послов G7… В данном случае посол скорее соблюдает приличия, демонстрирует видимость суверенитета и авторитета Украины в таком деликатном вопросе. Но в то же время там говорят о том, что вопрос должен решаться по согласованию с ними. Думаю, что кардинально в этом вопросе, увы, для Украины ничего не поменяется. Бенефициары антикоррупционной вертикали хотят сохранить статус-кво когда антикоррупционные органы существуют, по сути, сами по себе, являются замкнутой системой, на которую политическое руководство страны имеет весьма ограниченное влияние», - отметил эксперт.

По мнению политолога, стремление Зеленского взять под контроль силовой ресурс понятно, особенно если вспомнить, что это именно президент отвечает за положения дел в стране.

«Он в праве требовать соответствующие полномочия, рычаги влияния на антикоррупционную вертикаль. Потому что в противном случае антикоррупционные органы превращаются в инструмент колониальной политики», - говорит Золотарев.

Читайте также: В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

Однако, по его мнению, выиграть эту борьбу за влияние на НАБУ Зеленскому будет очень трудно.

«Если будет проголосован законопроект Кабмина, то в таком случае автоматически Сытник потеряет свою должность и назначается конкурсная комиссия. Там 6 человек от Кабмина, 3 международных эксперта, 3 от СНБО. И все это время, пока идет конкурс, обязанности Сытника выполняет его первый зам, Гизо Углава, человек тоже не чужой в посольствах США и Великобритании. Поэтому говорить о том, что после принятия этого законопроекта в НАБУ кардинально что-то поменяется, не приходится», - отмечает эксперт.

НАБУ, Артем Сытник
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 февраля 2021
Вторник, 23 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016