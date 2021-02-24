Артема Сытника могут заменить, однако Запад попытается сохранить контроль над НАБУ, - политолог

Офис президента пытается договориться с западными послами о замене директора НАБУ Артема Сытника и Запад может пойти навстречу. Однако, там в любом случае захотят сохранить свой контроль над НАБУ.

Об этом заявил политолог Андрей Золотарев, комментируя последнее интервью «Европейской правде» посла Великобритании в Киеве Мелинды Симмонс. Та подчеркнула необходимость сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро, но отметила, что выбор руководителей антикоррупционных институтов остается за украинским правительством и обществом.

«Есть такое правило, что если руководитель за пару лет не показал результат, он уже его никогда и не покажет. Это касается и господина Сытника, который на своем посту не показал ожидаемых результатов. Он, скорее, запомнился как пиар-менеджер, причем плохой пиар-менеджер. Сытник стал слишком токсичным и проще подобрать другую кандидатуру, которая устроит Запад», - полагает эксперт.

Он напомнил, что это именно при Артеме Сытнике изначально высокий рейтинг НАБУ рухнул ниже уровня обычных правоохранительных органов, и что антикоррупционный орган не может возглавлять человек, в отношении которого есть решение суда о коррупции. В то же время, по мнению Золотарева, в любом случае Запад захочет оставить НАБУ под своим контролем.

«Антикоррупционная вертикаль по сути является вертикалью внешнего контроля и управления. Поэтому естественно, что попытки так или иначе решить вопрос Сытника столкнулись с достаточно жестким сопротивлением как внутри страны, так и со стороны послов G7… В данном случае посол скорее соблюдает приличия, демонстрирует видимость суверенитета и авторитета Украины в таком деликатном вопросе. Но в то же время там говорят о том, что вопрос должен решаться по согласованию с ними. Думаю, что кардинально в этом вопросе, увы, для Украины ничего не поменяется. Бенефициары антикоррупционной вертикали хотят сохранить статус-кво когда антикоррупционные органы существуют, по сути, сами по себе, являются замкнутой системой, на которую политическое руководство страны имеет весьма ограниченное влияние», - отметил эксперт.

По мнению политолога, стремление Зеленского взять под контроль силовой ресурс понятно, особенно если вспомнить, что это именно президент отвечает за положения дел в стране.

«Он в праве требовать соответствующие полномочия, рычаги влияния на антикоррупционную вертикаль. Потому что в противном случае антикоррупционные органы превращаются в инструмент колониальной политики», - говорит Золотарев.

Однако, по его мнению, выиграть эту борьбу за влияние на НАБУ Зеленскому будет очень трудно.

«Если будет проголосован законопроект Кабмина, то в таком случае автоматически Сытник потеряет свою должность и назначается конкурсная комиссия. Там 6 человек от Кабмина, 3 международных эксперта, 3 от СНБО. И все это время, пока идет конкурс, обязанности Сытника выполняет его первый зам, Гизо Углава, человек тоже не чужой в посольствах США и Великобритании. Поэтому говорить о том, что после принятия этого законопроекта в НАБУ кардинально что-то поменяется, не приходится», - отмечает эксперт.