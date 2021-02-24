Украинский язык пока не будут переводить на латиницу

Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская считает, что Украина не будет переводить государственный язык на латинский алфавит, так как это приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры.
«Я думаю, что мы не перейдем на латиницу потому что это связано с тем, что если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры», — сказала Демская в ходе публичного отчета о результатах деятельности в 2020 году в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.
Она подчеркнула, что последствия такого переход будут иметь очень большие культурные потери, что является недопустимым.
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